«Он молод и конкурентоспособен». Виттоцци — о перспективах Томмазо Джакомеля

Олимпийская чемпионка – 2026 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась мнением о перспективах итальянского биатлониста Томмазо Джакомеля, который досрочно завершил сезон-2025/2026 из-за проблем с сердцем.

«У него ещё будет шанс реабилитироваться, потому что он молод и конкурентоспособен.

Я смотрела ту олимпийскую гонку по телевизору, и, когда он резко остановился, я испугалась, подумав, что случилось что-то серьёзное. К счастью, всё обошлось», – приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

Джакомель сошёл по ходу дистанции во время масс-старта на Олимпийских играх – 2026 в в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за проблем с сердцем. Позже итальянцу провели операцию, в результате которой было принято решение о досрочном завершении сезона. Джакомель вернулся к облегчённым тренировкам после окончания сезона Кубка мира – 2025/2026.