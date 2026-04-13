Лиза Виттоцци рассказала о своих целях на ближайшие сезоны

Олимпийская чемпионка – 2026 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, какие цели ставит перед собой на ближайшие сезоны, отметив, что не исключает своего участия в Олимпиаде-2030 во Французских Альпах.

«Следующая Олимпиада ещё далеко, но я поняла, что четыре года пролетают быстро. Я сосредотачиваюсь на одном сезоне за раз. Не исключаю возможности снова побороться за Кубок мира», – приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

31-летняя Виттоцци выиграла золотую и серебряные медали на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также она заняла третье место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026, уступив победительнице француженке Лу Жанмонно 200 очков.