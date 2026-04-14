Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стало известно, кто возглавит мужскую и женскую сборные Норвегии по биатлону

Стало известно, кто возглавит мужскую и женскую сборные Норвегии по биатлону
Из-за истечения действующих контрактов в следующем сезоне в составе главных тренеров мужской и женской сборных Норвегии по биатлону произойдут изменения. Об этом сообщило NRK со ссылкой на слова генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

Нынешний тренер женской сборной страны Патрик Обереггер будет тренировать мужскую сборную. Его помощником станет Андерс Оверби.

Женскую команду возглавит Сверре Ольсбу Рёйселанд, недавно работавший тренером в сборной Германии. На должности помощника тренера женской сборной назначена бывшая лыжница Марта Кристофферсен.

Этапы Кубка мира по биатлону сезона-2026/2027 начнутся 24 ноября в Контиолахти.

