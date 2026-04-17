Дмитрий Пидручный расстался с тренером Юраем Санитрой после 10 лет совместной работы

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил о прекращении сотрудничества со словацким специалистом Юраем Санитрой. Тандем работал на протяжении 10 лет.

«Эти десять лет, отмеченные успехами, победами и неудачами, позволили нам набраться опыта и стать сильнее. Спасибо за эти годы плодотворной работы, за каждую тренировку, за каждое ценное наставление и полученные знания. Немного грустно переворачивать эту страницу нашей общей истории, но у каждого из нас свой путь и новые цели впереди. Спасибо за всё, тренер!» — написал Пидручный в социальных сетях.

В 2019 году Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира.