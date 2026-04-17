Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Доказала, что всё возможно». Тереза Воборникова — о своём прорыве в олимпийском сезоне

«Доказала, что всё возможно». Тереза Воборникова — о своём прорыве в олимпийском сезоне
Тереза Воборникова
Комментарии

Чешская биатлонистка Тереза Воборникова высказалась о своём прогрессе в сезоне-2025/2026. Она завоевала бронзу в масс-старте на Олимпиаде-2026, а также впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира.

«Если бы я могла сказать что-то себе в молодости, я бы сказала: просто подожди, не сдавайся.

Думаю, что нашла своё место в команде. Хотела бы, чтобы мои результаты были более ровными — не одна гонка в топ-10, а следующая далеко позади… Очень надеюсь, что смогла раскрыть в себе что-то в этом сезоне, потому что теперь я доказала себе, что всё возможно», — приводит слова Воборниковой пресс-служба IBU.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android