Жулия Симон — о ситуации с Жюстин Бреза‑Буше: это было непросто с обеих сторон

Олимпийская чемпионка по биатлону Жулия Симон откровенно рассказала о скандале с банковской картой и травле в соцсетях — в том числе о том, что она и её коллега Жюстин Бреза‑Буше столкнулись с беспрецедентным уровнем агрессии онлайн.

«Мы могли бы не дойти до этого. Но были обстоятельства, которые привели нас к такой ситуации. Я понесла свои санкции, отбыла наказание, и теперь мы перешли к чему‑то другому. Мы показали это силой коллектива на протяжении всей зимы. Конечно, приходилось читать жёсткие вещи — угрозы смертью, критику. Людям слишком легко оставлять комментарии, угрожать. В будущем эта проблема будет только расти, и молодёжь нужно готовить к подобному. Социальные сети дают людям лёгкую возможность критиковать и посылать угрозы. И, конечно, это было непросто с обеих сторон», — приводит слова Жулии RMC.