Дмитрий Васильев выступил против объединения успешных спортивных федераций в России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против идеи объединения федераций фигурного катания на коньках России и Союза конькобежцев.

«Сам процесс объединения федераций не нужно воспринимать болезненно. Потому что объединение, скажем так, федераций по депрессивным на протяжении многих лет видам спорта, которые слабо развиваются и где и с финансами, и с результатами всё обстоит не очень хорошо, вполне допустимо. А полноценные и самодостаточные федерации, конечно, не надо трогать. Объединение организаций надо проводить точечно, нельзя всё делать под одну гребёнку. Успешные федерации, которые приносят хорошие результаты и у которых видна чёткая динамика развития, надо оставить в покое для того, чтобы они развивались и дальше. А депрессивные спортивные организации стоит объединить и научить их руководителей эффективно осваивать денежные средства и систематизировать все процессы в них. Потому что во многих видах спорта, к сожалению, не умеют работать системно, и, как следствие этого, у них отсутствуют высокие результаты», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».