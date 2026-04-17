«Мы никогда не станем друзьями». Франциска Пройс — об Олимпийских играх
Обладательница Кубка мира 2025 года Франциска Пройс рассказала об Олимпийских играх, в которых она участвовала.

«За свою карьеру участвовала в четырёх Олимпийских играх — и мы никогда не станем друзьями, это точно. Олимпиада — не моё, она приносит мне неудачу. Я сдаюсь (смеётся). Но, впрочем, всё‑таки выиграла две бронзовые медали в эстафетах, так что не всё было потеряно», — приводит слова Пройс Ski nordique.

За свою карьеру Франциска Пройс выиграла Кубок мира 2025 года, а также дважды поднималась на олимпийский пьедестал, получив бронзовые медали в эстафетах. Франциска участвовала в Олимпийских играх в Сочи‑2014 (Россия), Пхёнчхане‑2018 (Республика Корея), Пекине‑2022 (Китай), Милане/Кортине‑2026 (Италия).

