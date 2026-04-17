Оскандалившийся на Олимпиаде-2026 Стурла Легрейд сообщил, что уходит из соцсетей

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объявил о своём решении покинуть социальные сети. Чем оно было мотивировано, спортсмен не объяснил.

«Всем привет! Я решил уйти из соцсетей, но сначала хотел бы поблагодарить вас, что были подписаны и поддерживали меня. Спасибо», — написал Легрейд на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии Легрейд после индивидуальной гонки, где выиграл бронзовую медаль, в прямом эфире признался в измене своей девушке. Слова норвежца очень быстро разошлись по социальным сетям.

