Светлана Ишмуратова рассказала, что удивило её на Олимпийских играх — 2026

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова рассказала, что её больше всего удивило во время соревнований по биатлону на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

– Вы смотрели в этом году Олимпийские игры?

– Смотрела. Мне было очень интересно, как комментирует Николай Круглов. Приходили знакомые лица в качестве экспертов, добавляли своих красок. Вообще, конечно, было очень интересно, потому что Олимпийские игры – это действительно неопределёнка. Здесь могут появиться тёмные лошадки, от которых, казалось бы, ничего не ждёшь, но они попадают на пьедестал. Вот это, наверное, самый интригующий и самый интересный момент.

И эта Олимпиада не стала исключением. Была болгарская биатлонистка, которая третье место заняла. Никому не известная спортсменка из какого-то там десятка справилась со стрельбой – и вот медаль! Там ещё и высота – надо понимать, что горы дают свой эффект. Не все могут бежать и показывать свои способности.

Удивило, как не получилась эстафета у шведской женской лыжной сборной, когда на первых двух этапах жёстко падали. У девочек, которые должны были выиграть, не получилось. Олимпийские игры тем и интересны, что проводится раз в четыре года. Часто на них побеждает не самый сильный, а самый подготовленный. Тот, кто умеет терпеть, кто может рисковать, – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.