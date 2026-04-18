«Наши бежали — и это главное». Ишмуратова — о выступлении Коростелёва и Непряевой на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила выступление российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Как оцените результаты Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой?

– У Савелия чуть получше результаты, есть четвёртое место. Все, конечно, желали ему выступить как можно лучше, но мы понимали, в каких условиях наши ребята там были. Не было большой команды, обслуживающего персонала, одного, другого, третьего. Мы всё это прекрасно понимали, поэтому ещё сильнее болели. Савелий всё время был где-то рядом, но конкуренция была очень сильная. Клебо был просто… (вздыхает с восхищением).

А Дашенька старалась! Видно было, как она старалась, как она боролась, как она не опускала руки. Наши ребята – большие молодцы! Они внесли интригу, добавили интереса. Наши бежали – и это главное. Они были рядом, боролись, показали зубы. Я очень благодарна ребятам за то, что они всё-таки выдержали. Они не сдались и бились до самого конца на всех дистанциях, – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.