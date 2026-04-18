Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Наши бежали — и это главное». Ишмуратова — о выступлении Коростелёва и Непряевой на ОИ

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила выступление российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Как оцените результаты Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой?
– У Савелия чуть получше результаты, есть четвёртое место. Все, конечно, желали ему выступить как можно лучше, но мы понимали, в каких условиях наши ребята там были. Не было большой команды, обслуживающего персонала, одного, другого, третьего. Мы всё это прекрасно понимали, поэтому ещё сильнее болели. Савелий всё время был где-то рядом, но конкуренция была очень сильная. Клебо был просто… (вздыхает с восхищением).

А Дашенька старалась! Видно было, как она старалась, как она боролась, как она не опускала руки. Наши ребята – большие молодцы! Они внесли интригу, добавили интереса. Наши бежали – и это главное. Они были рядом, боролись, показали зубы. Я очень благодарна ребятам за то, что они всё-таки выдержали. Они не сдались и бились до самого конца на всех дистанциях, – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android