Ишмуратова: Доротея Вирер на Олимпиаде-2026 удивила меня в плохом смысле

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова рассказала, кто из биатлонистов разочаровал её своим выступлением на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

– Вы упомянули про сенсационно добравшуюся до медали Христову из Болгарии. А был ли в биатлоне тот, кто вас разочаровал?
– Немецкая сборная меня просто обескуражила меня свои нулевым результатом! Сборная Германии для меня всегда была фаворитом, особенно в эстафетах, а тут такое! Просто полный провал!

В плохом смысле меня удивила итальянка Доротея Вирер. Я ждала, что она выступит немного получше. Но победила в итоге Лиза Виттоцци, получилась интрига. На этих Олимпийских играх было много неожиданностей. Сложно было заранее предугадать, кто выиграет, сделать какой-то прогноз, дать оценку. Мне очень понравилось смотреть гонки, тем более когда Коля Круглов их комментировал (улыбается), – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

