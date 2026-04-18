Олимпийская чемпионка Ишмуратова: спорт — это мощнейшее оружие политики

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась мнением о шансах российских спортсменов на участие в Олимпийских играх – 2028 и Олимпиаде-2030.

– Каковы шансы, что нас допустят до следующей Олимпиады?

– Я думаю, всё будет зависеть от победы наших ребят в СВО. Мы очень хотим, чтобы скорее это всё решилось, чтобы скорее наши ребята победили, наша страна победила. Полагаю, тогда уже будут расставлены все точки над i.

Тогда наконец-то закончится эта двусмысленность, эти двоякие высказывания. Тогда все уже вспомнят этот девиз: «О, спорт, ты – мир!», слова про спорт вне политики. Конечно, спорт – это мощнейшее оружие политики, но в любом случае очень хотелось бы, чтобы все придерживались одинаковых правил, чтобы не было дискриминации и все выступали на равных условиях.

– У IBU сейчас очень жёсткая позиция. Это единственная федерация, которая не допустила наших паралимпийцев на Игры.

– К сожалению, это так. И это просто неуважение к людям с неограниченными возможностями, как я их называю. XXI век на дворе, казалось бы, можно договориться, есть дипломатия… Но всё не так просто, – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.