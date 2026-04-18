«Господи, как я вообще всё это сделала?» Ишмуратова — о своих победах на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась воспоминаниями о главных достижениях в карьере, отметив особую ценность каждой завоёванной медали на Олимпийских играх.

– Золото Олимпиады – самое яркое достижение в вашей карьере или что-то смогло его перебить?

– Для любого спортсмена золото Олимпийских игр – наивысшая планка. Но каждая медаль достаётся по-разному. Одна награда добывается на грани физических возможностей, другая – вопреки всему. У каждой медали своя история. Мои туринские награды были выстраданы, они все дались непросто. Но у меня ещё есть бронзовая медаль Солт-Лейк-Сити в эстафете. Тогда мы с восьмого места пробились на третье. Она так же дорога, как и золотые.

– Не возникает ли иногда желания вернуться на лыжню?

– Знаете, нет (улыбается). Очень тяжело было добывать каждую медаль. Как я уже говорила, это было на грани возможностей. Уже в глазах всё темнеет, ты идёшь с мыслью: «Господи! Да где же этот финиш?»

Когда я прихожу на встречи с маленькими детьми, они часто задают вопрос: «Повторили бы вы этот путь?» И вы знаете, мне кажется, повторить его я бы уже не смогла, потому что, оглядываясь так назад, я думаю: «Господи, как я вообще всё это сделала?» Это было очень тяжело, – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Ишмуратова стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр – 2008 в Турине. Она завоевала золото в индивидуальной гонке и в женской эстафете.