Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Светлана Ишмуратова: очень мне нравится раскованность и драйв Кристины Резцовой

Светлана Ишмуратова: очень мне нравится раскованность и драйв Кристины Резцовой
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова рассказала, кого из российских биатлонистов она считает лидерами сборной.

– Кого бы вы сейчас выделили как лидеров нашего биатлона?
– Хорошо выступает семья Халили, прямо очень хорошо! Они никому не уступают. Очень мне нравится рискованность и драйв Кристины Резцовой. Приятно, конечно, смотреть и на Наташу Шевченко, которая перешла из лыж. Мы все понимаем, что это довольно непросто. У неё же всё получается.

– Не является ли для вас как биатлонистки каким-то уколом по самолюбию, что одна из лучших биатлонисток страны – бывшая лыжница?
– Да вы знаете, так даже лучше! Я же сама из лыж перешла в биатлон. У нас был большой плюс – скорость. Нужно было только подтянуть стрельбу. И когда ты можешь при большой скорости научиться стрелять, это здорово! Научить бегать на лыжах сложнее, на это требуются годы. Научить стрелять немножко легче. А когда ход и стрельба совмещаются, ты и становишься лидером, – сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android