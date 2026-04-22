Президент IBU заявил об отсутствии изменений в решении по допуску россиян

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что позиция организации в вопросе допуска россиян до международной арены в следующем сезоне остаётся прежней.

— Будет ли IBU рассматривать допуск российских биатлонистов на следующий сезон?

— Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась. По тому, что должно произойти для смены нашей позиции, тоже нет изменений, — цитирует Даллина Sport24.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Союз биатлонистов России подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск с целью оспорить недопуск россиян до международной арены.