Ишмуратова — об олимпийской пенсии: 60 тысяч рублей — хорошая сумма

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала получение олимпийской пенсии за золото зимних Игр — её размер составляет 60 тысяч рублей.

«Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту за то, что есть олимпийская пенсия, которую получают все олимпийские чемпионы. Это спасает очень здорово.

Критика размера этой стипендии? Мы можем и этого не получать. Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Благодарна всему. Особенно, когда тебе помогают и что-то для тебя делают. Надо благодарить за то, что у тебя это есть, поэтому мне хватает, и я за всё благодарю судьбу.

Конечно, 60 тысяч для меня — хорошая сумма. У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живёт семья. А для нас это благодарность нашим спортивным результатам, поэтому я благодарна», — приводит слова Ишмуратовой Sport24.

Ишмуратова выиграла два олимпийских золота на Играх 2006 года в Турине: в индивидуальной гонке на 15 км и в эстафете 4×6 км. Также в 2002 году (Солт‑Лейк‑Сити) — бронзу в эстафете 4×7,5 км.