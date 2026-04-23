Хедегарт вошёл в резерв сборной Норвегии по биатлону

Хедегарт вошёл в резерв сборной Норвегии по биатлону
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, выигрывавший два олимпийских золота, пополнил резерв национальной сборной по биатлону. Хотя изначально спортсмен настаивал на месте в основном составе, он всё же согласился на предложенные условия после уточнения деталей подготовки.

Как сообщили в Союзе биатлонистов Норвегии, Хедегарт будет тренироваться по программе элитного уровня под кураторством тренера основной сборной Андерса Эвербю.

«Когда я смог обдумать всё более тщательно, мы прояснили самые важные моменты, касающиеся моего плана, мне показалось правильным двигаться дальше к мечте — сосредоточиться на биатлоне. Чувствую, что теперь получил предложение, которое даёт мне всё необходимое для дальнейшего развития», — приводит слова Хедегарта Nettavisen.

