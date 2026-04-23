25-летний шведский биатлонист Иварссон завершил профессиональную карьеру

25-летний шведский биатлонист Антон Иварссон сообщил о завершении своей профессиональной карьеры. Последним стартом для Иварссона стала эстафетная гонка на чемпионате Швеции — 2026.

«Я полностью опустошён. Больше не получаю удовольствия от биатлона, мне кажется, что лучшее решение — заняться чем-то другим.

Последние годы были тяжёлыми, с множеством операций, в этом году всё прошло особенно плохо. Я плохо тренировался прошлой осенью и сейчас полностью подавлен. Невозможность тренироваться и выступать лишает меня всего удовольствия.

Сегодня чувствую облегчение, будто с меня сняли огромный груз. Вместо депрессии я могу наконец переключиться на что-то другое», – приводит слова Иварссона Ski-Nordique.

Иварссон является чемпионом Европы — 2024 в сингл-миксте. Также в активе биатлониста бронза европейского первенства 2023 года в смешанной эстафете.