Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

25-летний шведский биатлонист Иварссон завершил профессиональную карьеру

25-летний шведский биатлонист Иварссон завершил профессиональную карьеру
Комментарии

25-летний шведский биатлонист Антон Иварссон сообщил о завершении своей профессиональной карьеры. Последним стартом для Иварссона стала эстафетная гонка на чемпионате Швеции — 2026.

«Я полностью опустошён. Больше не получаю удовольствия от биатлона, мне кажется, что лучшее решение — заняться чем-то другим.

Последние годы были тяжёлыми, с множеством операций, в этом году всё прошло особенно плохо. Я плохо тренировался прошлой осенью и сейчас полностью подавлен. Невозможность тренироваться и выступать лишает меня всего удовольствия.

Сегодня чувствую облегчение, будто с меня сняли огромный груз. Вместо депрессии я могу наконец переключиться на что-то другое», – приводит слова Иварссона Ski-Nordique.

Иварссон является чемпионом Европы — 2024 в сингл-миксте. Также в активе биатлониста бронза европейского первенства 2023 года в смешанной эстафете.

Материалы по теме
«20 лет назад поставила лыжи в угол и больше не доставала». Яркое интервью с Ишмуратовой
Эксклюзив
«20 лет назад поставила лыжи в угол и больше не доставала». Яркое интервью с Ишмуратовой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android