Биатлонистка Кира Дюжева вышла замуж

Представительница Новосибирской области Кира Дюжева вышла замуж за 23-летнего биатлониста из Красноярского края Павла Жилина. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Не верю. Спасибо огромное всем за поздравления, друзья», — написала Дюжева в своём телеграм-канале.

Кира Дюжева в своей профессиональной карьере принимала участие в юниорском Кубке IBU, где стала седьмой в спринте на этапе в Валь-Мартелло (Италия). В сезоне-2025/2026 она заняла 24-е место в общем зачёте Кубка России. В тотале Кубка Содружества Дюжева расположилась на 25-й строчке. На ЧР-2026 в Тюмени спортсменка стала шестой в спринтерской гонке.