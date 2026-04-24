Томаззо Джакомель: биатлон — не вся моя жизнь

Итальянский биатлонист Томаззо Джакомель рассказал, как работа над собой помогла ему изменить отношение к неудачам на соревнованиях.

«Раньше мне было сложно принимать неудачные гонки, но потом я понял, что биатлон — не вся моя жизнь, а разочарования быстро проходят. Сохраняю спокойствие, даже если злюсь — через час‑два всё приходит в норму, уже думаю о следующем старте. Я осознал, что слишком концентрировался на результате в ущерб самому процессу», — приводит слова Джакомеля Ski-nordique.

Томмазо Джакомель — серебряный призёр Олимпиады (2026), победитель этапа Кубка мира (2025) и многократный призёр чемпионатов мира.

Материалы по теме
«Никто не настаивал, чтобы я остался в биатлоне». Вьюхин рассказал, зачем переходит в лыжи
Эксклюзив
«Никто не настаивал, чтобы я остался в биатлоне». Вьюхин рассказал, зачем переходит в лыжи
