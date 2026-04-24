Джакомель: в биатлоне ментальная стойкость — половина успеха

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал о роли ментальной составляющей в биатлоне и оценил её вклад в успех.

«Думаю, это актуально для всех видов спорта, но особенно для моего. Сказал бы, что ментальная составляющая определяет 50-60% успеха — хотя это зависит от обстоятельств. Иногда всё кажется лёгким… но в трудные моменты именно психологическая устойчивость становится решающей. Можно в один миг опуститься с первого места на последнее», — приводит слова Джакомеля Ski-nordique.

Томмазо Джакомель — серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года в смешанной эстафете, чемпион этапа Кубка мира (Рупольдинг, 2025, масс‑старт) и серебряный призёр чемпионата мира 2025 года в индивидуальной гонке.

