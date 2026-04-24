Андрей Падин возглавит мужскую сборную России по биатлону

58-летний специалист Андрей Падин станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила пресс-служба СБР. Его кандидатуру во главе команды А должно будет утвердить министерство спорта страны. Соответствующее решение было принято исполкомом тренерского совета СБР.

Под руководством Падина будут готовиться Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Алексей Вагин, Юрий Иванов и Даниил Сгибнев. Группой «Б» российских биатлонистов будет руководить Сергей Башкиров, который займётся подготовкой Даниила Усова, Романа Канаровского, Тимофея Грехова, Михаила Куприна, Алексея Матвеева, Егора Соломенникова и Николая Алексеева.