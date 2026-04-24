Халили, Поварницын и Серохвостов будут готовиться к новому сезону вне сборной — СБР

Призёр Олимпийских игр 2022 года Карим Халили проведёт подготовку к сезону-2026/2027 самостоятельно, а не в составе основной сборной России. Об этом сообщила пресс-служба СБР.

Также известно, что подготовку на региональном уровне выбрали Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Роман Ерёмин и Савелий Коновалов.

Ранее было объявлено о выдвижении кандидатуры 58-летнего специалиста Андрея Падина на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону. Его кандидатуру во главе команды «А» должно будет утвердить министерство спорта страны. Соответствующее решение было принято исполкомом тренерского совета СБР.