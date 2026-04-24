Ростовцев высказался о назначении Падина старшим тренером мужской сборной России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев прокомментировал назначение Андрея Падина на пост старшего тренера мужской сборной России. Он также объяснил наличие или отсутствие лидеров прошлого сезона в списках групп «А» и «Б».

– С какого момента он [Андрей Падин] официально возглавит команду? И когда будет окончательно сформирован тренерский штаб сборной России?

– Это случится после утверждения Минспорта списка кандидатов в сборную команду на сезон-2026/2027 Ожидаем приказ к 1 июня.

– Какой принцип закладывался в формирование состава каждой группы?

– Составы сформированы на основании утвержденных критериев. В группу «А» мы предложили сильнейших спортсменов по итогам прошедшего сезона. Как говорит Андрей Викторович, это должен быть сплав опыта и молодости. Да, там нет Поварницына, Серохвостова, Ерёмина и Коновалова. Все они отказались от предложения готовиться в команде и будут тренироваться в составе региональных команд. Группа «Б» – это молодые спортсмены, которые, надеюсь, будут прогрессировать и в ближайшем будущем создавать конкуренцию старшим товарищам.

– Ранее исполком тренерского совета определил круг кандидатов в мужскую сборную России из 24 человек. Каковы причины, по которым некоторые из этого списка не попали ни в группу «А», ни в группу «Б»? Давайте пройдёмся пофамильно.

– Карим Халили будет вести самостоятельную подготовку, на некоторых УТМ [сборах] может подключиться к команде. Александр Поварницын, Антон Бабиков, Роман Ерёмин, Савелий Коновалов, Даниил Серохвостов будут готовиться в региональных командах или самостоятельно. Это решение региональных федераций. Сюда же можно добавить Александра Логинова и Ивана Колотова, которые тоже заслужили место в списке кандидатов.

Также выбрали вариант готовиться с региональной командой Егор Прокудин и Михаил Стребко, поэтому заменили их в проекте списка кандидатов на Соломенникова и Алексеева.

– Обращает на себя внимание появление во взрослой сборной юниора по возрасту Даниила Сгибнева.

– И Андрей Викторович Падин, и федерация Башкортостана считают, что его уровень и потенциал соответствуют уровню группы «А», — приводит слова Ростовцева пресс-служба СБР.