Николай Круглов рассказал, кто стал для него открытием сезона-2025/2026 в биатлоне

Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился мнением о лучших биатлонистах в сезоне-2025/2026.

«Думаю, что по сезону это Осеан Мишлон, которая завоевала две золотые награды на прошедших Олимпийских играх. По итогам Олимпиады это Лора Христова и Тереза Воборникова, которые также завоевали медали на Играх.

У мужчин — Йохан-Олав Ботн, которого ранее особо не видели и который прежде не заявлял о себе настолько серьёзно, как в этом году. Всё-таки человек, который носил жёлтую майку лидера Кубка мира и потом завоевал золотую медаль в индивидуалке на Играх, – это, безусловно, открытие. Совершенно новыми красками заиграли Томмазо Джакомель и Эрик Перро. Если, опять же, говорить про Олимпиаду, очень неожиданно, что Мартин Понсилуома завоевал золотую медаль в гонке преследования. Ну если не открытием, то человеком, который в нынешнем сезоне удивил, точно стал Йоханнес Дале-Шевдал», — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

