«Крайне редкое для биатлона достижение». Круглов — о прорыве норвежца Ботна

Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился впечатлениями от сезона-2025/2026 в исполнении норвежского биатлониста Йохана-Олава Ботна.

– Уже не в первый раз в сборной Норвегии случается история, когда ребята из тени быстро врываются в топ. Со Стурлой Легрейдом, например, пару лет назад было такое, теперь – с Ботном.

– Это лишь говорит о том, что у норвежцев очень серьёзная скамейка запасных и запредельная внутренняя конкуренция в команде. Честно говоря, я не помню таких примеров, чтобы люди, которые впервые приезжали на Кубок мира, сразу же начинали выигрывать и бились за жёлтую майку. Это выдающееся достижение, крайне редкое для биатлона, — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.