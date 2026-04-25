Круглов рассказал, что может помочь российским биатлонистам вернуться на мировую арену

Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов рассказал, когда можно ожидать возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

– С допуском россиян непростая история. Болельщики шутят, что, с учётом отношения международных федераций, последними до международных стартов допустят биатлонистов и легкоатлетов. Согласны?

– Не знаю, какими их допустят. Но, да, на сегодняшний день во главе IBU находится человек, который никогда не отличался лояльностью к нашей стране и большой любовью к нашим спортсменам. Поэтому ожидать быстрого возвращения не стоит. А с другой стороны, в этом году истекает срок его полномочий. С учётом устава международной федерации, думаю, с вероятностью 99,9% можно сказать, что он свой пост осенью оставит, ну если только не внесут изменения в устав. Сегодняшние правила не позволяют находиться во главе международной федерации одному человеку больше двух сроков. Мы ожидаем, что будет смена руководителя, и, вполне возможно, в связи с этим изменится и принципиальная позиция IBU по вопросу допуска российских спортсменов. Но, опять же, это предположение, потому что по состоянию на данный момент нет информации относительно тех кандидатов, которые будут бороться за позицию президента федерации, — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.