Николай Круглов перечислил трудности, с которыми столкнутся российские биатлонисты

Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов рассказал о том, как меняется биатлон и с какими проблемами могут столкнуться российские спортсмены.

«Есть много факторов, которые влияют на конечный результат. Сегодня, без возможности напрямую конкурировать с лидерами мирового биатлона, мы можем только строить догадки. Но есть ряд объективных факторов, по которым можно сравнить готовность и то, что показывают наши и иностранцы. Одним из таких факторов является скорость стрельбы или время пребывания на огневом рубеже. Для нас здесь, думаю, есть колоссальная точка роста. В последние годы мы видим фантастическую динамику в отношении скорострельности. Сегодня на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпиаде, как у мужчин, так и у женщин, лидеры четыре рубежа стреляют за 1 минуту 30 секунд в среднем. И это не единичные случаи, а 10-15 человек, которые достаточно стабильно стреляют четыре рубежа быстрее 1 минуты 40 секунд. Я не знаю, как сейчас выглядит цифра статистики в России. Не на 100% в этом уверен, но предполагаю, что если у нас один-два человека способны так стрелять, то это уже огромный успех.

А есть ещё бесфторовые смазки, банально инвентарь, ведь сейчас есть проблема с его получением. У нас нет возможности пока оценить, насколько качественный инвентарь поступает в нашу страну, насколько он конкурентен с лучшими мировыми биатлонистами. Поэтому ко всем проблемам, с которыми столкнулись лыжники, добавятся ещё и чисто биатлонные: скорострельность, время пребывания на огневом рубеже.

Всё-таки биатлон, в отличие от лыжных гонок, это спорт, в котором очень важна психология. Всем нашим ребятам без исключения будет очень непросто вернуться на мировую арену, когда на трибунах десятки тысяч зрителей, а миллионы смотрят трансляцию. Значимость каждого старта увеличивается в десятки и сотни раз по сравнению с чемпионатом и Кубком России, к которым наши ребята уже привыкли. Объективно в России, при всём уважении к ребятам, нет такой конкуренции, какая есть в мире. А высокий уровень конкуренции тоже уверенности в себе не добавляет, скорее, наоборот. Как в этих условиях справятся наши ребята, пока остаётся большим вопросом», — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.