Круглов: пока нельзя говорить, что Перро и Жанмонно — это новые Бьорндален и Нойнер

Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился впечатлениями от французских биатлонистов Эрика Перро и Лу Жанмонно.

– Несмотря на прорывы норвежцев, в мужском и женском тоталах главные награды забрали французы. Это Эрик Перро и Лу Жанмонно. Как думаете, смогут ли они в ближайшие годы стать гегемонами?

– Конкуренция есть сейчас, и она довольно приличная, как у мужчин, так и у женщин. Уж точно о гегемонии речи не идёт. Получится ли у них в ближайшие годы? На мой взгляд, это тоже достаточно сложно. Всё будет зависеть от самих ребят, от того, насколько их успехи нынешнего сезона позволят им выйти на какой-то уровень с точки зрения стабильности, подготовки к сезону, мотивации. То, что это талантливые спортсмены, – факт. То, что они наверняка будут в числе главных претендентов на награды в ближайшие сезоны, – несомненно. Но то, что это новый Бьорндален или новая Нойнер, – пока нельзя говорить, — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.