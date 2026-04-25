«У Стурлы есть потенциал». Круглов оценил шансы Легрейда стать лидером мирового биатлона

Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился ожиданиями от норвежского биатлониста Стурлы Легрейда.

– Многие после ухода Йоханнеса Бё отдавали лидерство Стурле, потому что последние несколько лет именно они между собой боролись за «Большой глобус». Стурла и сам говорил, что он первый среди обычных людей. Сможет ли он сейчас занять первую строчку, которую ему пророчили?

– В теории это возможно, но многое будет зависеть от того, согласны ли с этим утверждением другие ребята, в том числе и Эрик Перро, Томмазо Джакомель, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон. Полно норвежцев, которые запросто могут забрать его позицию. Я уверен, что не только от Стурлы всё зависит… Но то, что у Стурлы есть такой потенциал, – абсолютный факт.

– Вам не кажется, что лучшие годы Стурлы были как раз в тот момент, когда он боролся с Йоханнесом? А теперь подросло молодое и дерзкое поколение: Перро и Джакомель, которые тоже хотят откусить свой кусочек от наград.

– Всё течёт, меняется, молодёжь подрастает. Действительно, уже непросто становится с ними конкурировать. Но в то же самое время у Стурлы есть большое преимущество над молодёжью. Это опыт выступления на кубковых стартах, чемпионатах мира, Олимпиадах. Да, молодёжь тоже заматерела и набрала опыт, но у Стурлы есть все возможности показать себя, — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.