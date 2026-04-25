Главная Биатлон Новости

«У Стурлы есть потенциал». Круглов оценил шансы Легрейда стать лидером мирового биатлона

«У Стурлы есть потенциал». Круглов оценил шансы Легрейда стать лидером мирового биатлона
Серебряный призёр Олимпиады-2006 в эстафете, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился ожиданиями от норвежского биатлониста Стурлы Легрейда.

Многие после ухода Йоханнеса Бё отдавали лидерство Стурле, потому что последние несколько лет именно они между собой боролись за «Большой глобус». Стурла и сам говорил, что он первый среди обычных людей. Сможет ли он сейчас занять первую строчку, которую ему пророчили?
– В теории это возможно, но многое будет зависеть от того, согласны ли с этим утверждением другие ребята, в том числе и Эрик Перро, Томмазо Джакомель, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон. Полно норвежцев, которые запросто могут забрать его позицию. Я уверен, что не только от Стурлы всё зависит… Но то, что у Стурлы есть такой потенциал, – абсолютный факт.

Вам не кажется, что лучшие годы Стурлы были как раз в тот момент, когда он боролся с Йоханнесом? А теперь подросло молодое и дерзкое поколение: Перро и Джакомель, которые тоже хотят откусить свой кусочек от наград.
– Всё течёт, меняется, молодёжь подрастает. Действительно, уже непросто становится с ними конкурировать. Но в то же самое время у Стурлы есть большое преимущество над молодёжью. Это опыт выступления на кубковых стартах, чемпионатах мира, Олимпиадах. Да, молодёжь тоже заматерела и набрала опыт, но у Стурлы есть все возможности показать себя, — сказал Круглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

«Вернуться будет непросто». Большой разговор с Кругловым о нашем и мировом биатлоне
«Вернуться будет непросто». Большой разговор с Кругловым о нашем и мировом биатлоне
