СБР утвердил состав женской сборной России на сезон-2026/2027

Наталия Шевченко
Комментарии

Исполнительный комитет Союза биатлонистов России (СБР) утвердил состав женской сборной на сезон-2026/2027. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба организации. Старшим тренером команды стал Михаил Шашилов. Вместе с ним в команде будет работать Екатерина Юрлова-Перхт. Руководство группой Б доверили Николаю Загорскому и Александру Русских.

группа А: Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич, Юлия Коваленко, Алина Плицева, Тамара Дербушева, Маргарита Болдырева и Виолетта Шадрина.

группа Б: Ульяна Черепанова, Анастасия Куприянова, Татьяна Фролова, Светлана Якуничева, Юлия Собянина, Елизавета Фролова и Валерия Полянская.

Также известно, что в мужской группе под руководством Андрея Падина будет готовиться Виктория Сливко. В резерве оказались Елизавета Бурундукова и Анастасия Шевченко.

