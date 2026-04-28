Стал известен состав сборной Швеции по биатлону на сезон-2026/2027

Определились имена шведских биатлонистов, которые будут готовиться в составе сборной к сезону-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба Федерации биатлона Швеции.

В состав мужской команды вошли Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Виктор Брандт и Филипп Линдквист-Флоттен. У женщин на сборы отправятся Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Линн Гестблом, Анна-Карин Хейденберг, Йоханна Скоттхайм, Сара Андерссон и Элла Хальварссон.

В сезоне-2025/2026 женская сборная Швеции впервые в истории победила в зачёте Кубка наций, а мужская часть команды заняла третью позицию.