Выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 10 июня

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдёт в среду, 10 июня, информирует ТАСС.

Подчёркивается, что за 15 дней до проведения выборов закончится регистрация кандидатов.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил о поддержке кандидатуры действующего президента организации Виктора Майгурова. По словам Дегтярёва, «Майгуров — авторитетный человек в мировом биатлоне, также он имеет опыт работы в международной федерации».

57-летний Майгуров возглавляет СБР с 2020 года, в октябре 2022-го он был переизбран на новый срок. В его карьере спортсмена — две бронзовые медали Олимпийских игр, а также три золота чемпионатов мира.