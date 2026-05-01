Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стали известны составы сборной Норвегии по биатлону на сезон-2026/2027

Йохан-Олав Ботн
Комментарии

Федерация биатлона Норвегии опубликовала составы национальных команд на подготовительный этап сезона-2026/2027. Так, место в сборной не получили Эндре Стрёмсхейм и Вебьёрн Сёрум, при этом Стрёмсхейм гарантированно выступит на ЧМ-2027 как действующий чемпион мира в масс-старте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами сборной Норвегии.

Мужчины: Стурла Легрейд, Йохан-Олав Ботн, Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей и Мартин Улдаль.

Женщины: Марен Киркейэде, Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Марте Йохансен и Гро Рандбю.

Ранее место в резервной сборной Норвегии по биатлону получил двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт.

Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android