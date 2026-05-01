Стали известны составы сборной Норвегии по биатлону на сезон-2026/2027

Федерация биатлона Норвегии опубликовала составы национальных команд на подготовительный этап сезона-2026/2027. Так, место в сборной не получили Эндре Стрёмсхейм и Вебьёрн Сёрум, при этом Стрёмсхейм гарантированно выступит на ЧМ-2027 как действующий чемпион мира в масс-старте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами сборной Норвегии.

Мужчины: Стурла Легрейд, Йохан-Олав Ботн, Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей и Мартин Улдаль.

Женщины: Марен Киркейэде, Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Марте Йохансен и Гро Рандбю.

Ранее место в резервной сборной Норвегии по биатлону получил двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт.