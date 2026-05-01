Фуркад добавил золото Олимпиады-2010, отобранное у Устюгова, в свою коллекцию

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад обновил свой стенд с медалями и кубками в штаб-квартире Rossignol. Он добавил туда золото Олимпиады-2010, которое ранее забрали у Евгения Устюгова.

«Немного странно подниматься на олимпийский пьедестал, не участвуя в гонке. Но, наверное, так должно было случиться, чтобы я мог поделиться своей радостью со своими детьми, которые в 2010-м ещё не родились. Я испытываю только положительные эмоции. У меня была возможность получить эту золотую медаль ещё в Ванкувере, но я вновь испытал эти эмоции в 2026-м. Мне очень приятно снова быть с вами и добавить недостающий элемент в эту красивую коллекцию», — приводит слова Фуркада Le Dauphiné Libéré.

Напомним, ранее Федеральный суд Швейцарии признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил из-за наличия оксандролона в его организме и пяти проб крови с абнормальными данными из биологического паспорта. Церемония награждения Фуркада, ставшего 16 лет назад вторым, прошла на ОИ-2026.

Материалы по теме
«Спорт и справедливость побеждают». Фуркад — о вручении медали за Олимпиаду-2010
