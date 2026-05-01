Словацкая биатлонистка Юлия Махиньякова ушла из биатлона в 25 лет

Юлия Махиньякова
Словацкая биатлонистка Юлия Махиньякова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом решении она рассказала в своём аккаунте в социальных сетях.

«То, что мы отдаём, не всегда возвращается, но то, что мы отдаём, всегда отражает то, кто мы есть. Быть профессиональным спортсменом — удивительный путь, но он может быть и очень тяжёлым, особенно когда не удаётся добиться того, к чему стремишься. И всё же я могу сказать одно: это всегда была честная, искренняя и самоотверженная работа — каждую секунду, каждую минуту, каждый час.

Я навсегда останусь благодарной за то, что смогла стать частью чего-то большего. Того, чего одному человеку не достичь. Для меня большая честь быть частью команды: иногда — чтобы вместе праздновать победы, в другие дни — просто чтобы поддерживать друг друга. Мне выпал шанс обрести дружбу, которая останется на всю жизнь. И это ценность, которая намного выше любого результата и любого успеха на соревнованиях.

В конце концов, несмотря на всё хорошее и плохое, это было настоящей привилегией. После многих лет в элитном спорте я убеждена, что спорт, биатлон в частности, помог сформировать меня как человека, которым я являюсь сегодня. И этим действительно можно гордиться», — написала Махиньякова в социальных сетях.

