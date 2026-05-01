Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн завершил профессиональную карьеру

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн завершил профессиональную карьеру
Комментарии

Призёр чемпионата мира 2025 года, чемпион Европы 34-летний немецкий биатлонист Йоханнес Кюн в социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Обычно сегодня начинается подготовка к следующему зимнему сезону. В этом году — без меня. После 24 лет в биатлоне пришло время завершить активную карьеру. Маленьким мальчиком я смотрел по ТВ на своих кумиров и болел вместе с ними. 14 лет назад я впервые стартовал на Кубке мира. Участвовал в нескольких чемпионатах мира, двух Олимпиадах и более 200 раз на Кубке мира. В детстве можно было только мечтать о таком!

Был ли я всегда доволен? Конечно, нет. Много хороших результатов я упустил, безусловно. Такой уж этот биатлон.

Тем не менее я горжусь и благодарен, что дошёл так далеко и столько лет выступал на международной арене.

Большое спасибо всем, кто сопровождал меня на этом пути: коллегам, тренерам, обслуживающему персоналу, техникам, врачам, физиотерапевтам и многим другим!

Большое спасибо моим родителям, без чьего вклада я никогда бы не стал профессионалом, моим друзьям, которые в последние годы часто уступали мне приоритет. Особая благодарность моей жене, которая всегда безоговорочно меня поддерживала и обеспечивала мне тыл дома!

Наконец, спасибо всем болельщикам на трибунах, надеюсь, никогда не забуду великолепную атмосферу на наших гонках!» — написал Кюн в социальных сетях.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android