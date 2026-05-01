Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн завершил профессиональную карьеру

Призёр чемпионата мира 2025 года, чемпион Европы 34-летний немецкий биатлонист Йоханнес Кюн в социальных сетях объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Обычно сегодня начинается подготовка к следующему зимнему сезону. В этом году — без меня. После 24 лет в биатлоне пришло время завершить активную карьеру. Маленьким мальчиком я смотрел по ТВ на своих кумиров и болел вместе с ними. 14 лет назад я впервые стартовал на Кубке мира. Участвовал в нескольких чемпионатах мира, двух Олимпиадах и более 200 раз на Кубке мира. В детстве можно было только мечтать о таком!

Был ли я всегда доволен? Конечно, нет. Много хороших результатов я упустил, безусловно. Такой уж этот биатлон.

Тем не менее я горжусь и благодарен, что дошёл так далеко и столько лет выступал на международной арене.

Большое спасибо всем, кто сопровождал меня на этом пути: коллегам, тренерам, обслуживающему персоналу, техникам, врачам, физиотерапевтам и многим другим!

Большое спасибо моим родителям, без чьего вклада я никогда бы не стал профессионалом, моим друзьям, которые в последние годы часто уступали мне приоритет. Особая благодарность моей жене, которая всегда безоговорочно меня поддерживала и обеспечивала мне тыл дома!

Наконец, спасибо всем болельщикам на трибунах, надеюсь, никогда не забуду великолепную атмосферу на наших гонках!» — написал Кюн в социальных сетях.