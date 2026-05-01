Экхофф рассказала, что устала от мужчин, которые дают советы в тренажёрном зале

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф рассказала, что устала от поведения мужчин в тренажёрном зале.

«Люди, которые мэнсплеят (это ситуация, когда человек объясняет простую вещь в снисходительном тоне. Объясняющий самоуверенно предполагает, что знает больше, чем тот, кому говорит. — Прим. «Чемпионата») и говорят, что я приседания делаю неправильно, — такое я слышала. Это немного раздражает. Никогда не встречала женщину, которая так делает. Я просто говорю: «Окей, попробую», — приводит слова Экхофф Iltalehti.

Напомним, Тириль Экхофф завершила профессиональную карьеру биатлонистки в 2023 году.