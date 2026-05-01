Экхофф рассказала, что устала от мужчин, которые дают советы в тренажёрном зале
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф рассказала, что устала от поведения мужчин в тренажёрном зале.
«Люди, которые мэнсплеят (это ситуация, когда человек объясняет простую вещь в снисходительном тоне. Объясняющий самоуверенно предполагает, что знает больше, чем тот, кому говорит. — Прим. «Чемпионата») и говорят, что я приседания делаю неправильно, — такое я слышала. Это немного раздражает. Никогда не встречала женщину, которая так делает. Я просто говорю: «Окей, попробую», — приводит слова Экхофф Iltalehti.
Напомним, Тириль Экхофф завершила профессиональную карьеру биатлонистки в 2023 году.
Комментарии
- 1 мая 2026
-
18:14
-
17:17
-
15:57
-
12:14
-
09:51
- 30 апреля 2026
-
14:58
-
06:09
- 28 апреля 2026
-
13:09
- 27 апреля 2026
-
14:49
- 25 апреля 2026
-
16:45
-
16:25
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
- 24 апреля 2026
-
15:33
-
13:06
-
12:51
-
10:39
-
10:38
-
10:28
- 23 апреля 2026
-
14:43
-
13:04
-
11:00
- 22 апреля 2026
-
11:33
- 21 апреля 2026
-
16:29
- 20 апреля 2026
-
16:09
- 19 апреля 2026
-
13:57
- 18 апреля 2026
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
- 17 апреля 2026
-
23:36