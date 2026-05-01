Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Экхофф рассказала, что устала от мужчин, которые дают советы в тренажёрном зале

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф рассказала, что устала от поведения мужчин в тренажёрном зале.

«Люди, которые мэнсплеят (это ситуация, когда человек объясняет простую вещь в снисходительном тоне. Объясняющий самоуверенно предполагает, что знает больше, чем тот, кому говорит. — Прим. «Чемпионата») и говорят, что я приседания делаю неправильно, — такое я слышала. Это немного раздражает. Никогда не встречала женщину, которая так делает. Я просто говорю: «Окей, попробую», — приводит слова Экхофф Iltalehti.

Напомним, Тириль Экхофф завершила профессиональную карьеру биатлонистки в 2023 году.

Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android