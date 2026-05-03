«Это ужасно». Дале-Шевдал — о том, что Стрёмсхейм и Сёрум не получили место в сборной

Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону норвежец Йоханнес Дале-Шевдал высказался о том, что Эндре Стрёмсхейм и Вебьёрн Сёрум не получили место в сборной Норвегии по биатлону.

«Это действительно ужасно. Сам пережил нечто подобное. Как ни посмотри, считаю это жестоким. Знаю, что они пытаются построить достойную жизнь. Нельзя отрицать, что быть выброшенным вот так — ужасное чувство», — приводит слова Дале-Шевдала TV2.

Места в сборной Норвегии среди мужчин получили Стурла Легрейд, Йохан-Олав Ботн, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей и Мартин Улдаль. Стрёмсхейм гарантированно выступит на ЧМ-2027 как действующий чемпион мира в масс-старте.

