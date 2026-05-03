Бьорндален поддержал решение не включать Стрёмсхейма и Сёрума в состав сборной Норвегии

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поддержал решение Федерации биатлона Норвегии не включать Эндре Стрёмсхейма и Вебьёрна Сёрума в состав сборной на подготовительный этап сезона-2026/2027.

«У мужской сборной Норвегии по биатлону есть проблема с излишней роскошью. В команде могло быть 10 спортсменов. Стрёмсхейм и Сёрум провели разочаровывающие сезоны по сравнению с ожиданиями. У одного были проблемы со спиной, у второго — другие трудности. Делать выбор непросто», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Места в сборной Норвегии среди мужчин получили Стурла Легрейд, Йохан-Олав Ботн, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей и Мартин Улдаль. Стрёмсхейм гарантированно выступит на ЧМ-2027 как действующий чемпион мира в масс-старте.

