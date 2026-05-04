Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йохауг, Нортуг, Холунн и Бьорндален выступят в 10-километровом забеге в Норвегии

Йохауг, Нортуг, Холунн и Бьорндален выступят в 10-километровом забеге в Норвегии
Комментарии

Норвежские лыжники Терезе Йохауг, Петтер Нортуг, Ханс Кристер Холунд и биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выступят в забеге на 10 км по улицам Симонстранда (Норвегия) 23 мая.

Инициатором соревнования стал сам Бьорндален, забег был назван «Десятка Бьорндалена» и получил одобрение World Athletics.

Также в забеге примут участие Эмиль Гукильд, Расмус Вольд и Николай Рамм. Помимо норвежских звёзд, в соревнованиях также примут участие бегуны: Элиа Кипроп Белио (Кения), Джемечу Дида (Эфиопия), Эдика Кипкорир (Кения), Лука Кипроно Кургат (Кения), Родрике Квизера (Бурунди), Уэлдон Кипкируи Лангат (Кения).

Bjørndalenmila — ежегодный норвежский марафон в 10 километров. Он позиционируется как самая быстрая уличная гонка на 10 км в Норвегии.

Материалы по теме
Бьорндален поддержал решение не включать Стрёмсхейма и Сёрума в состав сборной Норвегии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android