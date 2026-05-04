Йохауг, Нортуг, Холунн и Бьорндален выступят в 10-километровом забеге в Норвегии

Норвежские лыжники Терезе Йохауг, Петтер Нортуг, Ханс Кристер Холунд и биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выступят в забеге на 10 км по улицам Симонстранда (Норвегия) 23 мая.

Инициатором соревнования стал сам Бьорндален, забег был назван «Десятка Бьорндалена» и получил одобрение World Athletics.

Также в забеге примут участие Эмиль Гукильд, Расмус Вольд и Николай Рамм. Помимо норвежских звёзд, в соревнованиях также примут участие бегуны: Элиа Кипроп Белио (Кения), Джемечу Дида (Эфиопия), Эдика Кипкорир (Кения), Лука Кипроно Кургат (Кения), Родрике Квизера (Бурунди), Уэлдон Кипкируи Лангат (Кения).

Bjørndalenmila — ежегодный норвежский марафон в 10 километров. Он позиционируется как самая быстрая уличная гонка на 10 км в Норвегии.