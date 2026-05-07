Сергей Семёнов возглавил мужскую сборную Украины по биатлону

Федерация биатлона Украины утвердила Сергея Семёнова на должность главного тренера мужской сборной на сезон-2026/2027.

«Я думаю, что все заинтересованы в этом, чтобы у нас было как можно больше представителей на чемпионате мира. Я считаю, что у нас есть потенциал бороться за подиум практически в каждой гонке. И особенно в эстафетах, у нас, в принципе, очень хорошая команда.

Я хочу больше сегментировать тренировки и сделать их более сфокусированными на определённых периодах. Подход, вдохновлённый западной философией тренировок», — приводит слова Семёнова Федерация биатлона Украины.

Примечательно, что Сергей Семёнов заменил Надежду Белову, которая последние два сезона возглавляла мужскую команду.