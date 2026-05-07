«Его обязательно будут слушать спортсмены». Симон Фуркад — о работе с Зигфридом Мазе

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о назначении Зигфрида Мазе на должность в тренерском штабе французской биатлонной команды.

«Мы более или менее из одного поколения, что упростит ситуацию с точки зрения отношений по сравнению с тем, что происходило с Жан-Пьером [Аматом], даже если я уже очень хорошо с ним ладил. В прошлом он также был моим тренером, и я очень оценил его методы работы.

С Зигфридом будет более глобальный подход, который даст спортсменам обновление после технического подхода Жан-Пьера. Для меня это больше соответствует тому, что нам нужно в биатлонной стрельбе. Это тренер, который прожил десять лет с норвежским подходом к биатлону. Даже если я не верю в скрытую технику, которая выдвинула бы всех спортсменов на первый план, он приходит с аурой, благодаря которой его обязательно будут слушать спортсмены, которым будет любопытно посмотреть, как идут дела в Норвегии», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Мазе после 10 лет на посту главного тренера норвежской команды назначен тренером по стрельбе в мужской группе А и будет работать в сотрудничестве с Симоном Фуркадом.