IBU сократил количество россиян в новом пуле допинг-тестирования

Международный союз биатлонистов (IBU) сократил количество российских спортсменов в регистрируемом пуле допинг-тестирования.

В прошлом году в списке числились 17 спортсменов. С 15 мая 2026 года, когда изменения вступят в силу, в список войдут 16 биатлонистов.

В мужской пул вошли — Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Карим Халили.

В женский пул вошли — Ирина Казакевич, Виктория Метеля, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко.

Выведены из пула были Антон Бабиков, Тамара Дербушева, Елизавета Бурундукова, Ильназ Мухамедзянов, Данил Сгибнев и Кирилл Стрельцов.

В новый пул по сравнению с прошлым сезоном были включены Кирилл Бажин, Виктория Метеля, Александр Поварницын, Александр Корнев и Савелий Коновалов.

