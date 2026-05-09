Дмитрий Васильев: вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента IBU

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента IBU.

«Прошла очень любопытная информация. Она ещё неофициальная, но тем не менее. Вроде как Бьорндален хочет баллотироваться на пост президента Международного союза биатлонистов. По сути, он наш белорус. Вот это главный и позитивный момент для России и Беларуси», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, Бьорндален состоит в браке с бывшей белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой с 2016 года.

На данный момент главой Международного союза биатлонистов является швед Олле Далин, а выборы нового президента назначены на сентябрь 2026 года.