Главная Биатлон Новости

«Это обязательно пойдёт ему на пользу». Мазе — о переходе Жаклена в велоспорт

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Зигфрид Мазе высказался о решении олимпийского чемпиона 2026 года в эстафете Эмильена Жаклена перейти в велоспорт, о котором тот объявил более месяца назад, подписав шестимесячный стажёрский контракт с французской велокомандой Decathlon CMA CGM.

«Зная Эмильена [Жаклена] и его довольно специфический характер, я думаю, что это хороший выбор, учитывая, что он уже долгое время в биатлоне. У него были взлёты и падения, и мы знаем, как он работает: во многом на эмоциях. Наличие такого вызова на какой-то период позволит ему взглянуть на биатлон под другим углом.

Это обязательно пойдёт ему на пользу. Даже если он пропустит шесть месяцев специфической тренировки без стрельбы, меня это не беспокоит, потому что я знаю: я получу обратно человека, у которого, возможно, появится ещё большее желание и который будет полон свежих сил», — сказал Мазе Nordic Magazine.

