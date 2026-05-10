«Обещает быть сложнее, чем биатлон». Йоханнес Бё — об открытии винного погреба

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, завершивший карьеру в 2025 году, объявил о скором открытии винного погреба Vingeriet в самом центре норвежского города Конгсвингер в сотрудничестве со своей женой Хеддой Дэхли Бё и их партнёршей Мари Себю Эстлид.

«Это совершенно новый вызов для нас — новое профессиональное направление. Это немного похоже на подготовку к началу нового сезона. С тех пор, как я покинул прежнюю работу, я размышляю о возможности создать что‑то своё, собственное рабочее пространство. Мы хотим создать вдохновляющее место в самом центре города Конгсвикер. Моя карьера биатлониста была лишь трамплином. Это было слишком просто. Новый проект обещает быть сложнее», — приводит слова Бё Ski-nordique.

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23‑кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (сезоны 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024), а также лидер среди действующих биатлонистов по количеству личных побед в Кубке мира (88).