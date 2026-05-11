«Я обдумывал эту возможность». Бьорндален — о перспективе стать главой IBU

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что некоторые национальные федерации предлагали ему выдвинуться на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).

«Ко мне действительно обращались многие федерации с вопросом, не хотел бы я баллотироваться. Это были конкретные запросы. Это европейские страны. Но не страны Восточной Европы.

Я обдумывал эту возможность. Мне бы хотелось развивать биатлон в наилучшем направлении и максимально повысить потенциал и ценность международного биатлона. Но я никогда не получал таких запросов из России или Беларуси», – приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

По регламенту IBU кандидаты на пост президента должны быть выдвинуты от национальных федераций, прежде чем получат возможность баллотироваться на конгрессе.

По данным Dagbladet, главным претендентом на пост главы IBU является словенский спортивный функционер Тим Фарчник, являющийся членом исполкома Международного союза биатлонистов.