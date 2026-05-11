Фабьен Клод рассказал об особенностях тренировок во время отпуска

Олимпийский чемпион Фабьен Клод отправился в долгосрочное путешествие, которое он планировал со своей возлюбленной Марией Фабрегат два года.

Путешествие было согласовано со штабом и началось с Мальдив, где Клод и Фабрегат провели около 10 дней и совершили около 20 погружений с аквалангом. Также в планах спортсменов посетить Индонезию и Новую Зеландию.

«Сейчас мы в Индонезии, пробудем здесь до конца мая, затем отправимся на полтора месяца в Новую Зеландию, где я начну кататься на лыжах с середины июня — там как раз начнётся зима. Ещё у меня там будет велосипед. Так что, вопреки мнению некоторых, это не будет сплошной отдых.

Идея в том, чтобы начать подготовку не так, как обычно. Мне 31 год, и вот уже 15 лет я следую одной и той же программе подготовки весной. Мы с девушкой хотели отправиться в большое путешествие. Мне было нужно прервать привычный ритм, и мы подумали, что сейчас, после Олимпийских игр, самое время заложить новую хорошую основу, учитывая, что моя цель — показывать высокие результаты в 2030 году, хотя я хочу быть конкурентоспособным уже и в предстоящую зиму. Мне нужно было попробовать что-то немного другое.

Я хорошо всё организовал, чтобы приступить к тренировкам, и даже в поездке провожу специальные занятия по физической подготовке, которые мы обсуждали ещё зимой с Роменом Юрто и Симоном Фуркадом. Ещё я нахожу время на упражнения для укрепления спины и колена — моих слабых мест.

Надо делать выбор и идти на уступки. Возить с собой винтовку в путешествие я не мог, так что стрельбы не будет до июля. Когда вернусь, цель тоже не в том, чтобы наверстать упущенное вдвойне и не перегореть, а в том, чтобы подумать над другими параметрами. Будет особенно интересно поговорить с Зигфридом [Мазе] о ментальном аспекте и подходе к гонкам, особенно к спринту. Думаю, именно здесь у меня есть большой потенциал для улучшения. Это решение также позволило мне заказать себе новое ложе в Преманоне у Ксавье Жанте: у него будет больше времени для его изготовления», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

